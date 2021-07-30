В Apple App Store появился неофициальный клиент Telegram для Apple Watch — Nanogram Messenger. Он умеет работать сам по себе, без связки с iPhone.
Основные возможности Nanogram — он умеет отправлять, принимать и просматривать сообщения. Для ввода текста в нём предусмотрена поддержка клавиатуры FlickType Swipe Keyboard. Кроме того, общаться можно при помощи голосовых сообщений, а также эмодзи.
Главный экран Nanogram Messenger представляет собой классический список чатов, такой же, как в полноценной версии Telegram для смартфонов. Нажав на нужный чат, пользователь попадает в переписку, которая отображается обычной лентой с увеличенным шрифтом.
Разработчики указывают, что передача данных внутри мессенджера происходит с использованием собственного API Telegram, что означает, что они сами не имеют доступа к переписке. Безопасность общения через Nanogram полностью контролируется серверами Telegram.
Приложение бесплатно и совместимо с Apple Watch Series 3 или более новыми. Отметим, что, в отличие от Nanogram, официальный клиент Telegram работает на Apple Watch в ограниченном режиме и только в связке с iPhone.
Ранее мы рассказали о критическом баге шифрованного мессенджера Signal, который доставлял проблемы пользователям Android-смартфонов более полугода.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru