Выпущена бета-версия приложения «Яндекс» для Android — с ранним доступом к возможностям, которые только тестируются





«Яндекс» выпустил публичную бета-версию приложения «Яндекс» для Android. Любой желающий может попробовать новые возможности приложения ещё до того, как они появятся в основной версии. Также можно присылать отзывы и влиять на то, каким в итоге будет приложение «Яндекса».



Сейчас в бета-версии можно попробовать тёмную тему для веб-страниц, а также табло для быстрого перехода к сайтам, которое до сих пор оно было доступно только на iOS. На табло автоматически попадают ресурсы, которые человек часто посещает. Можно и самостоятельно добавить к ним нужный сайт и указать его название. В следующий раз уже не придётся вводить адрес ресурса, его можно будет открыть в пару нажатий. Табло находится в навигационной панели и вмещает до шести сайтов.



Тёмная тема была в приложении «Яндекса» и раньше, но теперь можно сделать так, чтобы страницы сайтов тоже были тёмными. Так комфортнее просматривать в тёмное время суток не боясь разбудить ярким светом близких. Чтобы включить тёмную тему, нужно выбрать в настройках опцию «Перекрасить в тёмный цвет сайты». Отправлять отзывы о новых возможностях можно через раздел «Помощь и обратная связь».



Бета-версия для Android доступна в Play Маркете. Бета-версию для iOS, которая вышла ранее, можно скачать в App Store, предварительно установив приложение TestFlight.

