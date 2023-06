Выпущена Coca-Cola со вкусом игры League of Legends

Компания Coca-Cola объединила усилия с игровой студией Riot Game, совместно они выпустили напиток, приуроченный к популярной игре League of Legends.



Напиток называется Coca Cola Creations Zero Sugar Ultimate Limited Edition и содержит бескалорийный подсластитель вместо сахара. На банке указано, что он со вкусом +XP (от слова Experience) — так геймеры называют получение баллов опыта в играх. В реальности вкус вряд ли отличается от классической колы.



Эти банки будут продаваться в США, Канаде, Китае, Южной Корее, Латинской Америке и Африке. В США также появится версия с сахаром. С 7 июня по 18 июля игроки смогут разблокировать в League of Legends ивентовые эмоции и получить дополнительные награды, тематически связанные с выпуском этого напитка. Сами банки с этой версией Coca-Cola (даже пустые) наверняка станут своего рода трофейным раритетом и будут цениться в среде геймеров и коллекционеров.