Выпущена Coca-Cola со вкусом игры League of Legends

Александр



Компания Coca-Cola объединила усилия с игровой студией Riot Game, совместно они выпустили напиток, приуроченный к популярной игре League of Legends.

Напиток называется Coca Cola Creations Zero Sugar Ultimate Limited Edition и содержит бескалорийный подсластитель вместо сахара. На банке указано, что он со вкусом +XP (от слова Experience) — так геймеры называют получение баллов опыта в играх. В реальности вкус вряд ли отличается от классической колы.

Эти банки будут продаваться в США, Канаде, Китае, Южной Корее, Латинской Америке и Африке. В США также появится версия с сахаром. С 7 июня по 18 июля игроки смогут разблокировать в League of Legends ивентовые эмоции и получить дополнительные награды, тематически связанные с выпуском этого напитка. Сами банки с этой версией Coca-Cola (даже пустые) наверняка станут своего рода трофейным раритетом и будут цениться в среде геймеров и коллекционеров.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+547
franzisonfire
Добрый совместно с ВС РФ выпустит свою колу с блэкджеком и калибрами! ))

Это шутка если что)
12 минут назад
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