Выпущена глобальная версия MIUI 14

Александр


Компания Xiaomi выпустила глобальную сборку крупного обновления MIUI 14. Апдейт основан на Android 13 и доступен в том числе в России.

В настоящее время MIUI 14 за пределами Китая получает всего одна линейка смартфонов — Xiaomi 12. На Xiaomi 13 эта версия оболочки установлена изначально, а в дальнейшем MIUI 14 можно будет установить на другие аппараты — прежде всего на флагманы и середнячки, выпущенные в последние два-три года.

Глобальная сборка MIUI 14 носит технический номер TLCMIXM и весит около 4,43 ГБ. Её могут установить участники программы бета-тестирования, для этого нужно скачать файл с прошивкой MIUI 14.0.2.0 и накатить его вручную через рекавери (например, TRWP). Все пользовательские данные при этом будут утеряны, поэтому рекомендуется сохранить бэкап. После непродолжительного этапа тестирования будет активирована возможность скачивания MIUI 14 через Wi-Fi и установки с сохранением всех данных и настроек.
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Источник:
XDA Developers
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