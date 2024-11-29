



Разработчики настольной платформы Elementary OS Разработчики настольной платформы Elementary OS объявили о выпуске версии 8, которая объединяет в себе множество изменений и нововведений. Это Linux, но у него есть оболочка, которая предлагает возможности Windows и macOS. Интерфейс Elementary OS 8 упрощен с навигационной и визуальной точек зрения. Базовый дистрибутив OS8 распространяется бесплатно, а его «вес» составляет около 3 ГБ. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам разработчиков, все оригинальные компоненты Elementary OS 8 были написаны на их собственном фреймворке Granite с использованием языка программирования Vala. Проект использует различные разработки Ubuntu на уровне пакетов и репозиториев.Система также предоставляет широкий выбор фирменных утилит, охватывающих основные сценарии использования ПК. Это почтовый клиент, менеджер фотографий, музыкальный медиаплеер, терминал, файловый менеджер и текстовый редактор кода. Кроме того, в системе также есть собственный магазин приложений. Одним из главных нововведений в Elementary OS 8 является новый режим безопасной загрузки в дополнение к стандартному.Большое внимание разработчики уделили панели задач. Также была изменена логика многозадачности и навигации между ними. Можно запускать программы из списка, закрепленного на панели управления, без использования мыши — каждой такой программе присваивается порядковый номер (слева направо), который можно выполнить с помощью комбинации клавиш «Меню + цифра».Проект Elementary OS находится в разработке с 2011 года. Его основателем является Даниэль Форэ, в текущей версии ОС основана на Ubuntu 6.8 и Linux kernel 24.04. Помимо прочего, в новой версии снижены системные требования. Это означает, что даже очень старые по современным меркам ПК могут работать под управлением этой операционной системы. В этом принципиальное отличие Elementary OS от Windows 11, которое делает каждое последующее обновление более требовательным к аппаратному обеспечению.