Выпущена идеальная ОС — нечто среднее между Windows и macOS

Александр



Разработчики настольной платформы Elementary OS объявили о выпуске версии 8, которая объединяет в себе множество изменений и нововведений. Это Linux, но у него есть оболочка, которая предлагает возможности Windows и macOS. Интерфейс Elementary OS 8 упрощен с навигационной и визуальной точек зрения. Базовый дистрибутив OS8 распространяется бесплатно, а его «вес» составляет около 3 ГБ.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам разработчиков, все оригинальные компоненты Elementary OS 8 были написаны на их собственном фреймворке Granite с использованием языка программирования Vala. Проект использует различные разработки Ubuntu на уровне пакетов и репозиториев.



Система также предоставляет широкий выбор фирменных утилит, охватывающих основные сценарии использования ПК. Это почтовый клиент, менеджер фотографий, музыкальный медиаплеер, терминал, файловый менеджер и текстовый редактор кода. Кроме того, в системе также есть собственный магазин приложений. Одним из главных нововведений в Elementary OS 8 является новый режим безопасной загрузки в дополнение к стандартному.

Большое внимание разработчики уделили панели задач. Также была изменена логика многозадачности и навигации между ними. Можно запускать программы из списка, закрепленного на панели управления, без использования мыши — каждой такой программе присваивается порядковый номер (слева направо), который можно выполнить с помощью комбинации клавиш «Меню + цифра».



Проект Elementary OS находится в разработке с 2011 года. Его основателем является Даниэль Форэ, в текущей версии ОС основана на Ubuntu 6.8 и Linux kernel 24.04. Помимо прочего, в новой версии снижены системные требования. Это означает, что даже очень старые по современным меркам ПК могут работать под управлением этой операционной системы. В этом принципиальное отличие Elementary OS от Windows 11, которое делает каждое последующее обновление более требовательным к аппаратному обеспечению.

6
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В России создали универсальную операционную систему — для смартфонов, телевизоров и даже автомобилей
Появилась утилита для быстрого обмена файлами между любыми смартфонами и компьютерами. Забираем бесплатно!
В Китае создали полный клон Windows. Как у Microsoft, только лучше

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+8
Altium .
ПисакиUbuntu 6.8 и Linux kernel 24.04Все с точностью на оборот.
Сегодня в 11:17
#
+8
Altium . Altium .
Извините какой же кривой редактор на сайте.
Сегодня в 11:18
#
kardigan
+3792
kardigan
Что за разработчики? Откуда? Давно и откуда начинали?
.. эх набрали верботу. Если копипастите, так ссылку хотя-бы давайте, писаки.
Сегодня в 11:42
#
Lord
+644
Lord
Всегда нравились операционки под старое железо и своим загрузчиком.
Сегодня в 12:07
#

Читайте также