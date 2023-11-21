Выпущена игровая клавиатура с аудиофильским звучанием. Что???

Бренд FiiO, известный по выпуску аудиофильской продукции, представил механическую клавиатуру для геймеров KB3. От остальных клавиатур её отличает наличие ЦАПов и усилителей звука.FiiO KB3 обладает компактным корпусом из магниево-алюминиевого сплава и прозрачными кнопками Gateron G Pro 3.0 с подсветкой и возможностью горячей замены. Будет доступна как проводная версия, так и беспроводная — со встроенным аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч, но без аудионачинки.Что касается звуковой составляющей, в клавиатуре имеются два ЦАПа Cirrus Logic CS43131 и два усилителя SGMicro SGM8262. Звук может выводиться через 3,5-мм линейный разъём или балансный выход для джека диаметром 4,4 мм. Поддерживается HiRes-звучание с качеством 32 бита / 384 кГц.





Точно такая же начинка у портативного усилителя FiiO KA13 стоимостью 80 долларов, так что по сути производитель всего лишь встроил его в корпус клавиатуры. Такое решение позволяет избавиться от лишних проводов и компонентов, ведь пользователю достаточно подключить наушники или колонки к клавиатуре, чтобы получить звук более приличного качества, чем тот, который может дать звуковая карта, встроенная в материнскую плату компьютера.



Клавиатура FiiO KB3 уже продаётся в интернет-магазинах по цене 150-160 долларов. Беспроводная версия без ЦАПов и усилителей стоит на 20 долларов дешевле.



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