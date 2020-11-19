Apple представила первую бета-версию грядущего обновления macOS Big Sur 11.1 для публичных тестеров. Её можно загрузить с помощью раздела «Обновление ПО» в системных настройках после установки соответствующего профиля.
Пользователи Mac, которые хотят участвовать в программе бета-тестирования Apple, могут зарегистрироваться на сайте тестеров. Это в свою очередь позволит получить доступ к бета-версиям iOS, macOS, watchOS и tvOS.
Пока нет информации о том, что включено в macOS Big Sur 11.1. С наибольшей вероятностью можно сказать, что обновление содержит улучшения производительности, патчи для системы безопасности и исправления ошибок, которые не удалось устранить в предыдущей версии. В апдейте для разработчиков не было обнаружено значительных изменений и новых функций.
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