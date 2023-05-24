Выпущена утилита для управления несколькими компьютерами одной мышью и клавиатурой
Александр Кузнецов —
Фото: Unsplash
Компания Microsoft обновила набор инструментов PowerToys до версии 0.7. В нём появилось несколько новых утилит.
Утилита Mouse Without Borders позволяет управлять несколькими компьютерами при помощи одного набора из мыши и клавиатуры. У устройств также появляется общий буфер обмена и возможность копировать файлы с одного устройства на другое по Wi-Fi.
Утилита Peek добавляет в «Проводник» предварительный просмотр файлов различных форматов. Для предпросмотра нужно нажать Ctrl + пробел.
В PowerToys также были исправлены некоторые баги, в том числе тот, из-за которого сохранённые настройки возвращались к исходным после обновления программы.
Скачать PowerToys можно в Microsoft Store. Исходный код программы опубликован на GitHub. Тут вы можете найти подробный обзор возможностей встроенных в PowerToys утилит.
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