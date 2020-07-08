Компания Google выпустила вторую бета-версию Android 11. Апдейт достиг статуса Platform Stability, а это значит, что разработчики могут завершать подготовку обновлённых приложений — все задействованные в них новые функции будут без проблем работать в релизной сборке Android 11.
Подготовка к выпуску Android 11 близится к завершению. На данный момент Google выпустила несколько «сырых» сборок обновления и две публичные бета-версии, которые пригодны не только для разработчиков, но и для обычных пользователей. Релиз Android 11 запланирован на третий квартал 2020 года.
В ближайшие часы вторая бета-версия Android 11 начнёт прилетать по Wi-Fi на смартфоны Google Pixel 2, 3, 3a и 4, а в дальнейшем это обновление будет адаптировано для устройств некоторых других производителей, в том числе Xiaomi. На сайте Google можно найти файлы с прошивками для установки этого обновления вручную.
Релизная версия Android 11, скорее всего, будет выпущена 8 сентября — эта дата упомянута в видеоролике Works with Hey Google Smart Home Summit. Именно тогда различные смартфоны (в первую очередь Google Pixel) начнут получать это обновление.
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