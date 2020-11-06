





Apple выпустила дополнительное обновление для macOS Catalina 10.15.7 с исправлениями для системы безопасности. Его можно загрузить с помощью функции «Обновление ПО» в системных настройках операционной системы.Согласно примечаниям к выпуску, дополнительное обновление улучшает безопасность macOS и рекомендуется для всех пользователей. В документе поддержки Apple описывается несколько устраненных эксплоитов, в том числе те, которые делают Mac уязвимым для вредоносного кода в шрифтах и приложениях.В ближайшее время macOS Catalina заменит Big Sur на всех поддерживаемых устройствах. Она уже находится на заключительной стадии бета-тестирования. Публичный запуск может состояться на следующей неделе после мероприятия One more thing, на котором компания представит первые компьютеры на базе чипов собственной разработки.