Выпущено приложение «ВКонтакте» для Apple Watch





Социальная сеть «ВКонтакте» выпустила новое приложение, адаптированное для умных часов Apple Watch. Оно поможет быть на связи в любой момент: не пропускать важные уведомления, слушать треки «VK Музыки» без необходимости доставать смартфон, а также общаться с друзьями, семьёй и коллегами в любой ситуации — на ходу, во время покупок, бизнес-встреч или занятий спортом.



Приложение «ВКонтакте» для Apple Watch предоставляет ключевые функции социальной сети — в том числе возможности «VK Мессенджера» и «VK Музыки». Также в зависимости от того, какие настройки для уведомлений выбрал пользователь, он будет получать на смарт-часы моментальные оповещения о событиях — новых сообщениях, заявках в друзья, реакциях и комментариях к записям, интересных публикациях, днях рождения друзей.



На Apple Watch можно переключаться между чатами и быстро отвечать на сообщения текстом, эмодзи или стикером. Приложением можно пользоваться во время учебного тренинга или рабочей встречи, поездки по городу, похода в магазин, бассейн или фитнес-клуб. В нём также доступны треки и плейлисты из коллекции «VK Музыки». Подписка позволяет скачивать музыку в память часов, чтобы слушать её без привязки к смартфону.



Команда разработчиков встроила в приложение возможности сервиса «Здоровье ВКонтакте» для тех, кто любит прогулки. Приложение синхронизируется с «Шагами ВКонтакте», помогая соревноваться с друзьями и отслеживать, сколько было пройдено шагов и километров. Кроме того, в приложении доступна личная цифровая визитка: если нужно поделиться профилем с собеседником, достаточно открыть персональный QR-код и показать его для сканирования.

