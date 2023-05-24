Выпущены наушники для лысых людей. От них растут волосы, и это официально

Бренд CurrentBody представил новинку — наушники, которые помогают росту волос на голове. О них написали в Trend Hunter.Согласно источнику, наушники CurrentBody Skin LED выполнены в форме шлема с отверстиями для вентиляции. Он надевается как обычные наушники, но при этом накрывает всю поверхность (потенциального) волосяного покрова. Пользователь может наслаждаться любимым рокешником, а в это время шлем будет активно выращивать ему ирокез.Устройство оснащено 120 светодиодами, которые освещают кожу головы и обеспечивают низкоуровневую светотерапию. Гарнитура помогает обратить последствия облысения, а также вылечить истончение волос. Обработку рекомендуется проводить в течение 16 недель по 10 минут в сутки.В шлем встроены наушники с Bluetooth, так что с воспроизведением музыки они тоже справляются. Устройство уже получило сертификат FDA.