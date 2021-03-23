Apple Watch

Компания Apple выпустила сегодня свежие бета-версии почти всех своих операционных систем. Помимо iOS и iPadOS были обновлены macOS, tvOS и watchOS.

Пятые бета-версии macOS 11.3, tvOS 14.5 и watchOS 7.4 доступны разработчикам или обычным пользователям, на чьи устройства установлены специальные профили для получения тестовых обновлений. Вероятно, в ближайшие часы Apple выпустит публичные бета-сборки, которые будут доступны всем, кто зарегистрирован в Apple Beta Program.

Пока неизвестно, какие нововведения содержатся в свежих бетах macOS 11.3, tvOS 14.5 и watchOS 7.4, в чейнджлогах никакой информации об этом нет. Не исключено, что разработчики покопаются коде этих апдейтов и найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).


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