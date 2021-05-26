Apple зарегистрировала два новых устройства в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC). Об этом рассказал ресурс Gizmochina.
В реестре США появились два новых номера модели — А2512 и А2513. Очевидно, что это парные устройства, а учитывая название в реестре — Beats Studio Buds — можно с уверенностью сказать, что Apple готова представить абсолютно новые наушники из серии Beats в ближайшее время. К сожалению, FCC не содержит технических спецификаций или фотографий устройства, однако на основании более ранних утечек были составлены рендеры, которые вы видите в начале статьи. Сама Apple уже «слила» их частичный внешний вид — схематическое изображение было обнаружено в бета-сборке iOS 14.6 еще до её недавнего релиза.
На чертеже можно увидеть, что форма наушников и расположение внутренних элементов и отверстий не соответствует ни одним из уже выпущенных компанией наушников. В частности, новая пара «битсов» будет лишена «ножки», в отличие от AirPods всех моделей. Кроме того, согласно слухам, Beats Studio Buds оснастят активным шумоподавлением, что будет вполне эффективно с учётом внутриканальной конструкции. Судя по всему, это будут TWS-наушники — то есть, они не соединяются проводом между собой, как это происходит сейчас с текущей линейкой Beats.
Возможно, Beats Studio Buds покажут 7 июня на предстоящей WWDC 2021, вместе с анонсом Apple Music Hi-Fi. Фанаты AirPods всё еще надеются на выход третьего поколения наушников, которые уже не раз «светились» в сети, однако релиз двух пар наушников в рамках одной презентации очень маловероятен.
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