Вышел Android 17. Эти функции пользователи ждали годами
Компания Google официально анонсировала релиз Android 17, и обновление уже начало распространяться на смартфоны Pixel. В течение 2026 года новая версия системы доберется и до других совместимых устройств. Основное внимание в новой версии ПО уделили производительности, безопасности и новым инструментам для многозадачности. Позже этим летом некоторые флагманские модели также получат возможности Gemini Intelligence.
Одним из самых заметных нововведений стали «Пузыри» (Bubbles) — режим плавающих окон для любых приложений. Достаточно удерживать иконку программы, чтобы превратить ее в компактное окно поверх других приложений. На устройствах с большими экранами для таких окон предусмотрена отдельная панель в нижней части дисплея. Это позволит одновременно работать с картами, заметками, спортивными трансляциями или обучающими роликами без постоянного переключения между приложениями.
Android 17 также расширяет возможности записи экрана благодаря функции «Умных реакций» (Screen Reactions). Теперь пользователь может одновременно записывать происходящее на дисплее и собственную реакцию через фронтальную камеру.
Для любителей мобильных игр Google подготовила специальный режим для складных устройств с разделением экрана в формате 50/50, где верхняя часть используется для изображения, а нижняя превращается в виртуальный геймпад. Кроме того, разработчики улучшили управление памятью, что позволило снизить количество подтормаживаний в требовательных играх.
Серьезные изменения затронули безопасность. Пользователи смогут выдавать приложениям временный доступ к точному местоположению и делиться отдельными контактами вместо всей телефонной книги. В «Центре поиска» (Find Hub) появилась улучшенная функция поиска потерянных устройств, а биометрическая защита не позволит злоумышленникам отключить отслеживание даже при наличии пароля.
Дополнительно Google усилила систему обнаружения вредоносных приложений и усложнила подбор PIN-кодов за счет увеличения времени между неудачными попытками.
В Android 17 также появились отдельный регулятор громкости для голосового помощника, дополнительные настройки темной темы, возможность скрывать названия приложений на главном экране и расширенные функции родительского контроля.
Кроме того, Google ограничила максимальное потребление оперативной памяти приложениями, что должно положительно сказаться на скорости работы устройств и времени автономной работы.
Ждём, когда другие производители начнут выпускать свои оболочки на базе Android 17.
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