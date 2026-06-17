Вышел Android 17. Эти функции пользователи ждали годами

Компания Google официально анонсировала релиз Android 17, и обновление уже начало распространяться на смартфоны Pixel. В течение 2026 года новая версия системы доберется и до других совместимых устройств. Основное внимание в новой версии ПО уделили производительности, безопасности и новым инструментам для многозадачности. Позже этим летом некоторые флагманские модели также получат возможности Gemini Intelligence.Одним из самых заметных нововведений стали «Пузыри» (Bubbles) — режим плавающих окон для любых приложений. Достаточно удерживать иконку программы, чтобы превратить ее в компактное окно поверх других приложений. На устройствах с большими экранами для таких окон предусмотрена отдельная панель в нижней части дисплея. Это позволит одновременно работать с картами, заметками, спортивными трансляциями или обучающими роликами без постоянного переключения между приложениями.Android 17 также расширяет возможности записи экрана благодаря функции «Умных реакций» (Screen Reactions). Теперь пользователь может одновременно записывать происходящее на дисплее и собственную реакцию через фронтальную камеру.Для любителей мобильных игр Google подготовила специальный режим для складных устройств с разделением экрана в формате 50/50, где верхняя часть используется для изображения, а нижняя превращается в виртуальный геймпад. Кроме того, разработчики улучшили управление памятью, что позволило снизить количество подтормаживаний в требовательных играх.Серьезные изменения затронули безопасность. Пользователи смогут выдавать приложениям временный доступ к точному местоположению и делиться отдельными контактами вместо всей телефонной книги. В «Центре поиска» (Find Hub) появилась улучшенная функция поиска потерянных устройств, а биометрическая защита не позволит злоумышленникам отключить отслеживание даже при наличии пароля.Дополнительно Google усилила систему обнаружения вредоносных приложений и усложнила подбор PIN-кодов за счет увеличения времени между неудачными попытками.В Android 17 также появились отдельный регулятор громкости для голосового помощника, дополнительные настройки темной темы, возможность скрывать названия приложений на главном экране и расширенные функции родительского контроля.Кроме того, Google ограничила максимальное потребление оперативной памяти приложениями, что должно положительно сказаться на скорости работы устройств и времени автономной работы.Ждём, когда другие производители начнут выпускать свои оболочки на базе Android 17.