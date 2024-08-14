Вышел браузер Opera One со встроенным ИИ Aria и функцией генерации изображений

Фархад
opera

Разработчики популярного некогда браузера Opera выпустили для iOS новую утилиту под названием Opera One с искусственным интеллектом Aria.

Новый браузер предлагает минималистичную эстетику настольной версии Opera. Он может скрывать ненужные элементы на основе предпочтений, чтобы сделать просмотр страниц более комфортным. Например, при прокрутке страницы браузер скрывает нижнюю и верхнюю панели для полноэкранного просмотра.

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Панель поиска находится в нижней части интерфейса. В ней предоставляются быстрые подсказки поиска при вводе текста. Самая главная фича — интеграция собственного помощника Aria AI. По словам создателей Opera, Aria может помочь с широким спектром задач, от поиска в интернете до написания текста и генерации изображений с помощью модели Imagen2 от Google.

Кроме того, в браузере появилась новая карусель на стартовой странице, которая предназначена для информирования пользователей о новостях и других событиях.

Скачать Opera One для iOS можно бесплатно из App Store.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1663
tellurian
В России будет работать?
Сегодня в 09:07
#
+19
Cat777
Что мешает скачать и проверить?🤷‍♂️
Сегодня в 09:22
#
tellurian
+1663
tellurian Cat777
Не пользуюсь этим браузером.
Спросил для своего развития.
Сегодня в 10:25
#