Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Вышел ChatGPT 5.3, который удивит всех пользователей

Олег


Компания OpenAI представила обновленную языковую модель GPT-5.3, которая уже включена в ChatGPT. Об этом пишет MacRumors. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, новая версия GTP-5.3 Instant дополнительно проработана избавлена от самых больных моментов всех нейросетей. В частности, она будет предоставлять более точные ответы и более контекстуализированные результаты при поиске в интернете. Также нейросеть уменьшает количество ненужных тупиков, оговорок и чрезмерно декларативных формулировок, а еще сокращает количество ложных срабатываний.

Помимо этого, устранены нарекания по поводу тона, релевантности и плавности диалога — порой ИИ мог делать необоснованные предположения о намерениях или эмоциях пользователя. Новая версия не будет выдавать драматические фразы вроде «Стоп, сделайте выдох». А еще в 5.3 снижено количество отказов отвечать на вопросы и морализаторских предисловий. Проще говоря, ИИ не будет излишне осторожничать, всегда предполагая плохие намерения пользователя. 
0
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Нейросети научились пожирать друг друга. Теперь в чат-бот Claude можно перенести диалоги с ChatGPT или Gemini
Как скачать ChatGPT в России в 2026 году. Способы для всех платформ
Представлен ChatGPT Health — всё для здоровья пользователей

Рекомендации

Рекомендации

Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram
В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить
Вышел Telegram 12.2.2 с двумя долгожданными функциями
Самый популярный техноблогер в мире выбрал лучшие смартфоны 2025 года

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии