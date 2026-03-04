Вышел ChatGPT 5.3, который удивит всех пользователей

Компания OpenAI представила обновленную языковую модель GPT-5.3, которая уже включена в ChatGPT. Об этом пишет MacRumors.
Помимо этого, устранены нарекания по поводу тона, релевантности и плавности диалога — порой ИИ мог делать необоснованные предположения о намерениях или эмоциях пользователя. Новая версия не будет выдавать драматические фразы вроде «Стоп, сделайте выдох». А еще в 5.3 снижено количество отказов отвечать на вопросы и морализаторских предисловий. Проще говоря, ИИ не будет излишне осторожничать, всегда предполагая плохие намерения пользователя.