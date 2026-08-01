Вышел CPU Trottling Test Redux. Что это и как работает?
Фото: Astramak
Android-разработчик Максим Черкасов представил собственную версию классического бенчмарка CPU Throttling Test под названием Redux. Оригинальная версия повсеместно используется и помогает тестировать устройства на троттлинг, но была создана много лет назад и давно не обновляется.
Приложение CPU Throttling Test Redux полностью сохраняет оригинальную методику: нагрузка, вычислительные циклы, расчёт производительности в GIPS и распределение по потокам точно такие же, как в версии 1.3.4. Главные данные и цветной график выводятся прямо на один экран. Программа показывает текущие, минимальные, средние и максимальные результаты. Спустя пять минут проверки приложение автоматически рассчитывает падение мощности относительно пика. Дополнительный монитор следит за состоянием процессора, отображая загрузку, частоты и доступные температуры по каждому ядру.
Пользователь может менять параметры под себя, настраивая время проверки и число потоков от 1 до 100. Помимо готовых профилей на 15 и 60 минут, можно создавать и сохранять свои собственные настройки. Результаты тестов и графики теперь сохраняются между запусками, а также ими можно быстро поделиться.
Приложение работает без рекламы и интернета, поддерживает русский и английский языки, а также светлую и тёмную темы оформления. В будущем разработчик планирует добавить онлайн-таблицу лидеров и автоматическую загрузку результатов в сеть, но рейтинг можно посмотреть уже сейчас на официальном сайте проекта.
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