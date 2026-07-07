Вышел дешёвый Nothing Phone (4b), а вместе с ним бюджетные наушники Nothing Ear (3a) со встроенным диктофоном

Компания Nothing официально анонсировала Nothing Phone (4b) — новый смартфон среднего класса, который расположился между Phone (4a) и Phone (3a) Lite. Внешне он больше похож на iPhone 17 Pro за счёт плато камер, но в целом нотки гиковского минимализма тут ощущаются.Устройство оснащено чипом Snapdragon 6 Gen 4, 6,77-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. Экран защищен стеклом Dragontrail Pro Glass, а на задней панели сохранилась фирменная светодиодная подсветка Glyph Bar, которую можно использовать для уведомлений, таймеров, индикации записи и других сценариев.Одной из главных особенностей смартфона стала автономность. Глобальная версия получила аккумулятор емкостью 5200 мАч, которого, по данным производителя, хватает на 22 часа непрерывного просмотра видео. Для индийского рынка подготовили специальную модификацию с батареей на 6000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 33 Вт, а также обратная зарядка на 7,5 Вт для питания других устройств.За съемку в Nothing Phone (4b) отвечает основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, дополненная сверхширокоугольным модулем на 8 Мп. Фронтальная камера получила сенсор на 16 Мп. Смартфон умеет записывать видео в 4K при 30 кадрах в секунду, а также оснащен стереодинамиками, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, оптическим сканером отпечатков пальцев под экраном и кнопкой Essential Key, которая используется для быстрого запуска фирменных ИИ-функций.Nothing Phone (4b) работает под управлением Nothing OS 4.1 на базе Android 16. Производитель обещает три крупных обновления Android и 6 лет выпуска патчей безопасности. Также заявлена влагозащита IP64.Стоимость Nothing Phone (4b) составляет 330 евро.Вместе со смартфоном Nothing представила новые беспроводные наушники Nothing Ear (3a) за $99. Они оснащены 12-мм динамиками с поддержкой Hi-Res Audio Wireless и кодека LDAC, системой активного шумоподавления до 45 дБ, Bluetooth 6.0, поддержкой одновременного подключения к двум устройствам и влагозащитой IP54.Главным нововведением стала функция Audio Snapshot. Благодаря встроенной памяти объемом 32 МБ пользователи могут сохранять короткие аудиофрагменты прямо в наушниках, а затем просматривать, редактировать и расшифровывать их через приложение Nothing X. Кроме того, Ear (3a) умеют записывать телефонные разговоры и встречи продолжительностью до двух часов с обязательным звуковым уведомлением участников записи.Автономность Nothing Ear (3a) достигает 10 часов без подзарядки и до 42 часов вместе с зарядным кейсом при отключенном шумоподавлении. Быстрая пятиминутная зарядка обеспечивает около часа прослушивания музыки.