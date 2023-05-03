Вышел джейлбрейк для iPhone Xs, XR, 11, 12 и 13

В сети появилась информация о новом инструменте для джейлбрейка iOS 15. О нём пишет iDownloadBlog.
Речь идет об утилите Dopamine от разработчика Ларса Фрёдера. ОН был анонсирован достаточно давно и теперь наконец вышел официально. Это так называемый «безрутовый» джейлбрейк: он имеет полноценный пользовательский интерфейс, поддерживает внедрение новых настроек и не имеет «болячки» с Wi-Fi, которая присутствует в инструменте Fugu15 (именно на нем преимущественно основан Dopamine).
Новый джейлбрейк поддерживается на устройствах Apple с чипами arm64e. Это линейка процессоров Apple A12 и более новых, а значит его можно использовать на iPhone Xs, iPhone 11, iPhone 13 и так далее. Еще одно условие: установленная iOS 15.0 — 15.4.1. Самая свежая iOS 15.7.4 не поддерживается.
Dopamine устанавливается на смартфон при помощи утилиты постоянной подписи TrollStore, то есть оно остается работоспособным на неопределенный срок и не потребует переустановки каждые 7 дней. Скачать Dopamine можно по этой ссылке.