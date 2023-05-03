Вышел джейлбрейк для iPhone Xs, XR, 11, 12 и 13

Олег

Dopamine


В сети появилась информация о новом инструменте для джейлбрейка iOS 15. О нём пишет iDownloadBlog.

Речь идет об утилите Dopamine от разработчика Ларса Фрёдера. ОН был анонсирован достаточно давно и теперь наконец вышел официально. Это так называемый «безрутовый» джейлбрейк: он имеет полноценный пользовательский интерфейс, поддерживает внедрение новых настроек и не имеет «болячки» с Wi-Fi, которая присутствует в инструменте Fugu15 (именно на нем преимущественно основан Dopamine). 

Dopamine

Dopamine

Новый джейлбрейк поддерживается на устройствах Apple с чипами arm64e. Это линейка процессоров Apple A12 и более новых, а значит его можно использовать на iPhone Xs, iPhone 11, iPhone 13 и так далее. Еще одно условие: установленная iOS 15.0 — 15.4.1. Самая свежая iOS 15.7.4 не поддерживается.

Dopamine устанавливается на смартфон при помощи утилиты постоянной подписи TrollStore, то есть оно остается работоспособным на неопределенный срок и не потребует переустановки каждые 7 дней. Скачать Dopamine можно по этой ссылке

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Источник:
iDownloadBlog
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Комментарии

YABLOKOFON
+149
YABLOKOFON
15.4 на которой я сижу такая вышла из чата 🗿
Сегодня в 11:05
#
Вася Вотафаков
+5488
Вася Вотафаков
Что может джейл в современных реалиях? Не упрек. Обычный вопрос. И просто интересно.
Сегодня в 11:58
#
+751
Eredy Вася Вотафаков
Localiapstore, пару тем поставить и пару мелочей. Смысла особого нет уже в нем
Сегодня в 13:01
#
–218
NYX Eredy
Однозначно. Есть очень функциональный твик, который пишет все звонки и даже от мессенджеров.
Сегодня в 13:55
#
+751
Eredy NYX
Как по мне в джейлбрейке уже давно нет смысла. До iOS 8-9 был во всем интересен
Сегодня в 14:41
#
+77
i420
Поставил бы если бы как раньше
Много репозиториев с прогами,еще нравилась которая приложение вламовало и можно было покупать платную подписку и т.д
Сегодня в 13:14
#
–218
NYX i420
Она и сейчас есть. Только ломает далеко не все как и раньше собственно.
Сегодня в 13:56
#
ierom
+14
ierom
где можно прочитать какие интересные вещи есть в джейле...?
Сегодня в 14:54
#