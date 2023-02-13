Вышел эмулятор легендарной консоли PlayStation Vita для Android. Его уже можно скачать

Фархад

PS Vita

Энтузиаст под ником Macdu выпустил рабочий эмулятор последней портативной консоли Sony, PlayStation Vita, для устройств под управлением ОС Android 7.0 и выше.

Приложение под названием Vita3K можно скачать на сайте или в официальном Discord-канале разработчика. Там же вы сможете найти различные версии BIOS от PlayStation Vita и список совместимых игр.

Минимальные требования для запуска эмулятора: чипсет Unisoc Tiger T618, 3 ГБ оперативной памяти и графический процессор Mali-G52 MP2. Единственным минусом приложения не текущий момент является отсутствие поддержки файлов в формате VPK — эмулятор читает игры только в ZIP или PKG.

Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Android Authority
Cсылки по теме:
Вышла первая бета-версия Android 14. Что нового? Как установить?
В Android появится одна из крутейших функций iOS 16, но в сильно урезанном виде
Chrome для Android научился надёжно защищать ваши вкладки от посторонних

Рекомендации

Рекомендации

Как узнать состояние и износ аккумулятора на Android-смартфоне
Apple запускает новый тип обновлений iOS
Когда ваш смартфон Samsung получит OneUI 5.0 и Android 13? Вот полный график
Камеру Huawei Mate 50 Pro сравнили с iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra. Угадали победителя?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии