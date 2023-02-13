Вышел эмулятор легендарной консоли PlayStation Vita для Android. Его уже можно скачать

Энтузиаст под ником Macdu выпустил рабочий эмулятор последней портативной консоли Sony, PlayStation Vita, для устройств под управлением ОС Android 7.0 и выше.
Приложение под названием Vita3K можно скачать на сайте или в официальном Discord-канале разработчика. Там же вы сможете найти различные версии BIOS от PlayStation Vita и список совместимых игр.
Минимальные требования для запуска эмулятора: чипсет Unisoc Tiger T618, 3 ГБ оперативной памяти и графический процессор Mali-G52 MP2. Единственным минусом приложения не текущий момент является отсутствие поддержки файлов в формате VPK — эмулятор читает игры только в ZIP или PKG.
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