Вышел Gemini 3. Что нового?

Компания Google представила новое поколение своей языковой модели — Gemini 3. Подробности в MacRumors.
Сама Google утверждает, что «тройка» оснащена передовыми технологиями анализа, способными понимать глубину и нюансы. Система также лучше понимает контекст и намерения, лежащие в основе запроса, давая более релевантные ответы. Ответы были перепроектированы таким образом, чтобы быть лаконичными и прямыми, без излишней лести.
Сейчас Gemini 3 внедряется на всех платформах и сервисах Google, а само приложение было визуально обновлено в честь релиза ИИ. Теперь в нем проще начинать чаты, находить медиаматериалы и отчеты. Многие фичи Gemini 3 Pro доступны по платной подписке, но основные откроются и для бесплатных аккаунтов.