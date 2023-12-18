Вышел геймерский смартфон Nubia Red Magic 9 Pro для всего мира

Фото: Nubia



Компания Nubia объявила о запуске глобальной версии своей игровой новинки. Подробности собрали в Gizmochina.



Запуск смартфона Red Magic 9 Pro в Китае состоялся в ноябре, а теперь устройство выходит для глобального рынка. Девайс уже доступен для заказа на официальном сайте, а в магазинах он появится с 3 января 2024 года.







Что касается характеристик новинки, то любого геймера точно порадует свежий процессор Snapdragon 8 Gen 3 в паре с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной. Такая версия стоит $649, а добавив еще $150, можно получить более прокачанный вариант с памятью 16+512 Гб.



Смартфон оснащен OLED-дисплеем 6,8 дюйма с частотой обновления изображения 120 Гц, 100%-охватом DCI-P3 и максимальной яркостью до 1600 нит. За графику отвечает Adreno 750, а за визуальное оформление — Android 14 и Redmagic OS 9.0. Устройство получило редкий в наши дни порт 3,5 мм для проводных наушников — он поможет играть с минимальной задержкой звука.



В числе модулей связи: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-С и NFC. Емкость аккумулятора — внушительные 6500 mAh.