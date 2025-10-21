Вышел гибридный ремешок из титана для Apple Watch. Внутри с сюрпризом







Популярный производитель аксессуаров Nomad анонсировал новый аксессуар для Apple Watch — блочный браслет Stratos. Это гибридный ремешок из титана и силикона, сочетающий преимущества благородного металла с комфортом фторэластомера.

Внешние звенья браслета изготовлены из литого под давлением титана (Grade 4), а внутренние — из литого под давлением фторкаучука. Последний используется для соединения титановых деталей, обеспечивая гибкость, недостижимую стандартным металлическим браслетам. Плюс он просвечивает сквозь закругленные титановые звенья, добавляя изюминку и обеспечивая вентиляцию для испарения влаги и воздухопроницаемости.Ремешок Stratos доступен в серебристом и чёрном титановом корпусе с внутренней частью из фторкаучука чёрного, зелёного или ярко-оранжевого цветов. Магнитная застёжка надёжно фиксирует ремешок на запястье, а в комплект входят инструмент и два звена для регулировки длины.Ремешок совместим со всеми моделями Apple Watch. Купить его можно за $179.