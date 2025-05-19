Вышел Huawei MateBook Fold — первый ноутбук без клавиатуры и со складным дисплеем

Компания Huawei представила новинку — свой первый ноутбук со сгибаемой матрицей, который можно использовать в двух разных диагоналях. О нем написали в Gizmochina.

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Согласно источнику, MateBook Fold Ultimate Design складывается пополам, а внутри скрывается большой 18-дюймовый LTPO OLED-дисплей с соотношением сторон 4:3. В разложенном состоянии это фактически огромный планшет, а если сложить его наподобие обычного ноутбука, то получится 13-дюймовый гибрид с большой сенсорной площадкой для управления системой.Матрица имеет пиковую яркость до 1600 нит, а под ней находится слой из углеродного волокна — как утверждается, он усиливает ударопрочность дисплея. Толщина новинки в разложенном состоянии 7,3 мм, а вес 1,16 кг. Huawei заявляет, что здесь используется самый большой в отрасли шарнир с трехступенчатым валом и равномерным крутящим механизмом. Экран складывается в виде капли, чтобы уменьшить механическое воздействие на складку и сделать ее менее заметной.А теперь самое главное: MateBook Fold Ultimate Design работает не на Windows, а на собственной HarmonyOS 5, чип «под капотом» тоже проприетарный. Можно ли будет установить Windows или Linux, пока неизвестно. Стартовая цена — 23999 юаней (около 270 тысяч рублей по курсу) за версию с 32 Гб ОЗУ и 1 ТБ SSD.