Вышел Huawei MateBook Fold — первый ноутбук без клавиатуры и со складным дисплеем

Олег

Huawei

Фото: Huawei

Компания Huawei представила новинку — свой первый ноутбук со сгибаемой матрицей, который можно использовать в двух разных диагоналях. О нем написали в Gizmochina.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, MateBook Fold Ultimate Design складывается пополам, а внутри скрывается большой 18-дюймовый LTPO OLED-дисплей с соотношением сторон 4:3. В разложенном состоянии это фактически огромный планшет, а если сложить его наподобие обычного ноутбука, то получится 13-дюймовый гибрид с большой сенсорной площадкой для управления системой.

Фото: Huawei
Фото: Huawei

Матрица имеет пиковую яркость до 1600 нит, а под ней находится слой из углеродного волокна — как утверждается, он усиливает ударопрочность дисплея. Толщина новинки в разложенном состоянии 7,3 мм, а вес 1,16 кг. Huawei заявляет, что здесь используется самый большой в отрасли шарнир с трехступенчатым валом и равномерным крутящим механизмом. Экран складывается в виде капли, чтобы уменьшить механическое воздействие на складку и сделать ее менее заметной.

Фото: Huawei
Фото: Huawei

А теперь самое главное: MateBook Fold Ultimate Design работает не на Windows, а на собственной HarmonyOS 5, чип «под капотом» тоже проприетарный. Можно ли будет установить Windows или Linux, пока неизвестно. Стартовая цена — 23999 юаней (около 270 тысяч рублей по курсу) за версию с 32 Гб ОЗУ и 1 ТБ SSD. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Обзор смарт-часов Huawei Watch Fit 4 Pro
Обзор флагманского смартфона Honor Magic 7
Обзор HUAWEI FreeArc: спортивные наушники, которые не подведут

Рекомендации

Рекомендации

У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?
Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Yuri Konst
+70
Yuri Konst
Кок напрягся?
32 минуты назад
#
tellurian
+2389
tellurian
США делает всё возможное, чтобы запретить хуавею экспорт своей ОС, так как она следит за всем в пользу Китая. Сегодня новость читал.
17 минут назад
#
tellurian
+2389
tellurian
По сути большой смартфон. Вопрос для кого и для чего он выпущен? Думаю для тестов и понимания рыночной ниши.
Это как ноут на снапдрагоне с виндой на борту. Для 0.5-1% пользователей в мире. Они тоже дорогие и с ограниченным количеством софта.
15 минут назад
#