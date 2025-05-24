Вышел идеальный конкурент Lixiang: всё то же самое, только намного дешевле!

Олег

Фото: Deepal

Фото: Deepal

Китайский автобренд Changan начал продавать свой новый флагманский гибрид S09. Внешне и по возможностям это почти полная копия топового Lixiang L9, но просят за новинку ощутимо меньше денег, пишут «Китайские автомобили».

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Согласно источнику, продажи Deepal S09 стартовали в Китае. Это шестиместный кроссовер с гибридной установкой и опциональным полным либо задним приводом. Бренд Deepal входит в концерн Changan, а модель S09 является флагманской на текущий момент. Внешне машина очень напоминает Lixiang L9 и предлагает похожие возможности, даже по габаритам она является прямым конкурентом топового «лисяна» — 5205 х 1996 х 1800 мм с колесной базой 3105 мм против 5218 х 1998 х 1800 мм и колесной базы 3105 мм соответственно.

Фото: Deepal
Фото: Deepal

Машина оснащена двумя моторами: бензиновый 1,5-литровый турбо на 150 «лошадей» и электромотор — в базе он один на 314 л.с., а в полноприводной версии пара моторов выдает до 492 л.с.

У автомобиля отсутствует приборная панель как таковая, а вся информация выводится на центральный дисплей: в базе это диагональ 15,6 дюйма, а в более дорогих конфигах сдвоенный экран по 15,6 дюйма каждая половина. Мультимедиа работает на ОС Harmony Space 5 от Huawei.

Фото: Deepal
Фото: Deepal

Стоимость Deepal S09 — от 239 900 юаней (около 2,65 млн рублей по курсу), а топовая полноприводная версия обойдется в 309 900 юаней (примерно 3,4 млн рублей). Lixiang L9 в Китае стоит от 409 800 юаней (около 4,5 млн рублей), а у нас «официально» стартует с 8,59 млн рублей. 

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Источник:
Китайские автомобили
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Комментарии

–13
cptn_ochevidnst
Нас решили отлисянить окончательно и бесповоротно-)))
Вчера в 16:38
#
–13
cptn_ochevidnst
Он у них как переходящее красное знамя, этот тайный дизайнер, ударник соцтруда -))
"наступать будем маленькими группками по 2 000 000 человек… на помощь авиации не расчитывайте, лётчик заболел")
Вчера в 16:57
#
tellurian
+2410
tellurian
Там Мазда официально вернулась в Россию. Машины из Китая будут.
Вчера в 17:08
#