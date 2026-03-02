Top.Mail.Ru

Вышел iPhone 17e — самый выгодный смартфон Apple в 2026

Компания Apple официально представила iPhone 17e — самую доступную модель в линейке iPhone 17, которая неожиданно получила серьёзный апгрейд по ключевым параметрам.

Смартфон построен на новом чипе A19 и оснащён модемом C1X собственного производства, который работает до двух раз быстрее решения в iPhone 16e и при этом потребляет меньше энергии. В базе теперь идёт 256 ГБ памяти — это вдвое больше, чем у предшественника.

iPhone 17e сохранил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с пиковой яркостью до 1200 нит в HDR. За защиту отвечает Ceramic Shield 2 с улучшенной стойкостью к царапинам и уменьшенными бликами. Чёлка, увы, никуда не делась. Корпус выполнен из алюминия аэрокосмического класса и получил влагозащиту IP68. Смартфон доступен в чёрном, белом и новом нежно-розовом цвете с матовой отделкой.



Среди прочих особенностей — сканер Face ID, кнопка «Действия», обновлённый 16-ядерный Neural Engine для работы ИИ-функций и генеративных моделей Apple Intelligence и порт USB-C. Но самое главное — теперь в бюджетные есть MagSafe и поддержка Qi2 с мощностью до 15 Вт, что открывает доступ ко всей экосистеме магнитных аксессуаров. Кроме того, iPhone 17e поддерживает быструю зарядку — до 50% примерно за 30 минут.

На задней панели расположена одна камера Fusion на 48 Мп с 2-кратным оптическим зумом без отдельного телевика. Фронтальная камера осталось прежней — тут сенсор на 12 Мп без возможностью съёмки в любой ориентации, как на iPhone 17 и 17 Pro.



Предзаказ на iPhone 17e откроется 4 марта, а продажи стартуют 11 марта по цене от $599 за 256 ГБ и $799 за 512 ГБ.
