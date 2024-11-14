Вышел Logic Pro 11.1 для Mac — фирменный секвенсор Apple стал ещё мощнее







Вслед за релизом Final Cut Pro 11 компания Apple выпустила Logic Pro 11.1 для Mac и Logic Pro 2.1 для iPad, добавив новые функции для написания, создания и сведения песен. Вслед за релизом Final Cut Pro 11 компания Apple выпустила Logic Pro 11.1 для Mac и Logic Pro 2.1 для iPad, добавив новые функции для написания, создания и сведения песен. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Из нового — плагин Quantec Room Simulator, который использует оригинальные алгоритмы и код основателя Quantec Вольфганга Бухляйтнера для добавления в музыку натуралистичного акустического пространства с помощью Quantec QRS. Также есть возможность выбрать Quantec Yardstick для более точного моделирования акустических пространств.Также Apple обновила процесс поиска и добавления плагинов из меню. Ещё появился новый саундбэк Modular Melodies, который включает сотни циклов, созданных из патчируемых аппаратных синтезаторов, и коллекцию патчей синтезатора Alchemy.Наряду с этими функциями приложение также включает несколько других улучшений. Обновить существующую версию Logic Pro можно бесплатно. Цена приложения в App Store — 17 990 рублей.