Вышел Logic Pro 11.1 для Mac — фирменный секвенсор Apple стал ещё мощнее

Фархад



Вслед за релизом Final Cut Pro 11 компания Apple выпустила Logic Pro 11.1 для Mac и Logic Pro 2.1 для iPad, добавив новые функции для написания, создания и сведения песен.

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Из нового — плагин Quantec Room Simulator, который использует оригинальные алгоритмы и код основателя Quantec Вольфганга Бухляйтнера для добавления в музыку натуралистичного акустического пространства с помощью Quantec QRS. Также есть возможность выбрать Quantec Yardstick для более точного моделирования акустических пространств.

Также Apple обновила процесс поиска и добавления плагинов из меню. Ещё появился новый саундбэк Modular Melodies, который включает сотни циклов, созданных из патчируемых аппаратных синтезаторов, и коллекцию патчей синтезатора Alchemy.

Наряду с этими функциями приложение также включает несколько других улучшений. Обновить существующую версию Logic Pro можно бесплатно. Цена приложения в App Store — 17 990 рублей.
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Источник:
MacRumors
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