Вышел недорогой OnePlus Ace 6 с чипом Snapdragon 8 Elite и батареей на 7800 мАч за $365







Сегодня, 27 октября, компания OnePlus представила игровой субфлагман OnePlus Ace 6 с мощным чипсетом, ярким и плавным экраном, а также системе интеллектуального управления питанием. Ожидается, что до глобального рынка девайс доберётся под названием OnePlus 15R.

OnePlus Ace 6 оснащён плоским OLED-дисплеем на 6,83 дюйма с разрешением 2800х1272 пикселей, частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Внутри установлен чипсет Snapdragon 8 Elite. В него интегрирован игровой движок WindChaser Gaming Engine, который синхронизирует работу центрального, графического и нейронного процессоров для поддержания производительности в играх при 165 кадрах в секунду.Смартфон также получил киберспортивную трехкристальную систему с выделенным чипом производительности, сетевым чипом G2 и сенсорным чипом Lingxi для снижения задержек и стабилизации кадров. На выбор доступны конфигурации с 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителями до 1 ТБ UFS 4.1. Новинка работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16 и предлагает новые функции на базе искусственного интеллекта.Кроме того, OnePlus Ace 6 получил основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольный объектив на 8 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в 4K при 120 кадрах в секунду. Фронталка тут на 16 Мп.Среди прочих особенностей — двухэлементный аккумулятор ёмкостью 7800 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 120 Вт, влагозащита IP66, IP68 и IP69K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем, два стереодинамика, модуль NFC, 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.Пока OnePlus Ace 6 доступен в Китае по цене от 2599 юаней (~$365) за версию 12/256 ГБ, а топовая конфигурация на 16/1024 ГБ оценена в 3899 юаней (~$546).