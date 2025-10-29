Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Вышел Nothing Phone (3a) Lite — экстравагантно красивый, но очень дешёвый смартфон

Фархад

Nothing

Стартап Nothing уже несколько лет выпускает дешёвые смартфоны под брендом CMF, но компания решила пойти дальше и представила свой первый доступный смартфон в собственной линейке — Nothing Phone (3a) Lite.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По железу Phone (3a) Lite очень похож на CMF Phone 2 Pro. Единственное существенное отличие — отсутствие отдельного телевика. Но дизайнеры тут явно перестарались. Nothing Phone (3a) Lite получил фирменную полупрозрачную заднюю панель и всего одну лампочку Glyph, которая оповещает об уведомлениях. Спинка выглядит не очень привлекательно, и даже хуже топового Nothing Phone (3).

Девайс оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с развёрткой 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Он защищён стеклом Panda Glass. Также в него встроен оптический сканер отпечатков пальцев и фронталка на 16 Мп.

Nothing
Nothing
Nothing
За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7300 Pro с 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. На задней панели расположены три камеры: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольная на 8 Мп и макро на 2 Мп.

Среди прочих особенностей Phone (3a) Lite — оболочка Nothing OS 3.5 на базе Android 15, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с зарядкой до 33 Вт и NFC.

Nothing Phone (3a) Lite уже доступен по цене от $249 за версию 8/128 ГБ и $279 за 8/256 ГБ.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Nothing
Cсылки по теме:
Где купить наушники Nothing Headphones (1) быстро и по нормальной цене
Вышли Nothing Ear (3) — флагманские наушники с микрофоном в кейсе
Nothing спалили на наглом вранье — смартфоны так не фотографируют

Рекомендации

Рекомендации

«Все неважно, кроме цены»: Костя AcademeG четко и ёмко оценил новую Lada Iskra
На OZON новая опция: товар забрал, ни копейки не отдал. Будете пользоваться?
Музыканты со всего мира бойкотируют Spotify: его создатель инвестировал 600 млн евро в боевых дронов
One UI 8 превращает смартфоны Galaxy в iPhone. Отказаться нельзя, придется привыкать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии