Вышел Nothing Phone (3a) Lite — экстравагантно красивый, но очень дешёвый смартфон







Стартап Nothing уже несколько лет выпускает дешёвые смартфоны под брендом CMF, но компания решила пойти дальше и представила свой первый доступный смартфон в собственной линейке — Nothing Phone (3a) Lite.

По железу Phone (3a) Lite очень похож на CMF Phone 2 Pro. Единственное существенное отличие — отсутствие отдельного телевика. Но дизайнеры тут явно перестарались. Nothing Phone (3a) Lite получил фирменную полупрозрачную заднюю панель и всего одну лампочку Glyph, которая оповещает об уведомлениях. Спинка выглядит не очень привлекательно, и даже хуже топового Nothing Phone (3).Девайс оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с развёрткой 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Он защищён стеклом Panda Glass. Также в него встроен оптический сканер отпечатков пальцев и фронталка на 16 Мп.За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7300 Pro с 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. На задней панели расположены три камеры: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольная на 8 Мп и макро на 2 Мп.Среди прочих особенностей Phone (3a) Lite — оболочка Nothing OS 3.5 на базе Android 15, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с зарядкой до 33 Вт и NFC.Nothing Phone (3a) Lite уже доступен по цене от $249 за версию 8/128 ГБ и $279 за 8/256 ГБ.