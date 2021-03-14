





Google запустила тестирование 64-битной версии браузера Chrome для Android в июле прошлого года. Наконец-то установить её смогут все желающие, но только не владельцы старых устройств.Основные требования для установки 64-битного Chrome: устройство должно работать под управлением Android 10 или новее, а также у гаджета должно быть не менее 8 ГБ оперативной памяти. Чтобы проверить наличие новой версии на смартфоне или планшете, откройте браузер в адресной строке введите chrome://version и нажмите Enter.Если устройство получило последнюю версию браузера, то в строке с номером сборки в скобках будет указано 64-bit. В качестве основного улучшения стоит обозначить повышение производительности за счет улучшенного управления оперативной памяти.В августе 2021 года Google разрешит разработчикам загружать только 64-битные приложения в магазин Google Play, но старые 32-разрядные версии будут доступны по-прежнему. Ожидается, что в 2022 году ARM-процессоры будут поддерживать только 64-битные программы.