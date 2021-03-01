Хакерская команда Unc0ver обновила свою джейлбрейк-утилиту до версии 6.0. Этот апдейт совместим с iOS версий от 14.0 до 14.3 и поддерживает смартфоны Apple, начиная со старичка iPhone 6s и вплоть до новейших аппаратов серии iPhone 12.
Как установить и использовать утилиту Unc0ver, подробно расписано в этой статье. Хакеры отмечают, что их утилита протестирована на множестве моделей iPhone, включая iPhone 12 Pro Max, на который установлена iOS 14.3.
Unc0ver не смогут использовать те, кто уже обновил свой iPhone до iOS 14.4. Это самое свежее обновление, а компания Apple закрыла возможность отката к предыдущим версиям iOS, перестав подписывать их доверенным сертификатом.
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Многие разговоры хотят записывать, новые часы к старым версиям подключить и другие вопросы.
Хотя я вот ради ностальгии готов сейчас приколоться, заодно потестить запись.
1 . ютуб без рекламы + продолжение видоса даже после блокировки экрана
2. убрать всю рекламу в Сафари
3. устанавливать нахаляву приложения
4. взламывать платные опции в играх и приложениях
5. отключать блютуз и 4g полностью, а не просто дисконектится
6. кастомизация небольшая типа процента батареи на хоум пейдж, и еще много всего интересного и полезного
Я бы поставил,будь он не полупривязаным.