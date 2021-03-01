Unc0ver

Хакерская команда Unc0ver обновила свою джейлбрейк-утилиту до версии 6.0. Этот апдейт совместим с iOS версий от 14.0 до 14.3 и поддерживает смартфоны Apple, начиная со старичка iPhone 6s и вплоть до новейших аппаратов серии iPhone 12.

Как установить и использовать утилиту Unc0ver, подробно расписано в этой статье. Хакеры отмечают, что их утилита протестирована на множестве моделей iPhone, включая iPhone 12 Pro Max, на который установлена iOS 14.3.

Unc0ver не смогут использовать те, кто уже обновил свой iPhone до iOS 14.4. Это самое свежее обновление, а компания Apple закрыла возможность отката к предыдущим версиям iOS, перестав подписывать их доверенным сертификатом.


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