Вышел новый Telegram — с улучшениями, которые задвинут YouTube на задворки интернета

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Команда Telegram выпустила на Android и iOS обновлённые версии мессенджера. После установки апдейта появляются: ускоренная загрузка, улучшенное качество и улучшенное управление скоростью видео, показ времени последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к отправленным сообщениям, увеличенные лимиты для мини-приложений и дополнительные возможности монетизации.Автоматический выбор качества видео в крупных каналах (от нескольких тысяч подписчиков) в зависимости от скорости интернета. Возможность выбора разрешения видео вручную.На iOS упрощен переход в режим «Картинка в картинке» — для одновременного просмотра видеозаписи и чатов нужно потянуть запущенное видео вверх, а потягивание вниз закрывает видео.Мгновенное ускорение или замедление видео во время просмотра без необходимости заходиться настройки. Коснитесь правой части экрана и удерживайте палец для ускорения в 1,5 раза, если провести пальцем вправо, скорость увеличится в 2,5 раза, а для возврата к обычной скорости нужно отпустить экран. На Adroid появилась перемотка видео за 10 секунд назад или вперёд по нажатию на левую или правую сторону видео.При редактировании уже отправленных постов и сообщений можно добавлять фотографии или видео или заменять добавленные ранее.В меню отправленного или полученного сообщения отображается, когда оно было отредактировано в последний раз. В небольших группах и чатах указывается время, когда сообщение было прочитано каждым участником.Новый формат хештегов для групп и каналов — #хештег@имя_пользователя. Например, при нажатии на #путешествия, будут показаны результаты поиска по всему Telegram, а для #путешествия@durov — только из канала @durov.Владельцы ботов и мини-приложений будут получать часть дохода от размещения в их проектах рекламы из рекламной сети Telegram.В счётчике реакций можно узнать точное число каждой из поставленных эмоций. Для этого нужно нажать на нужный эмодзи и удерживать палец по появления искомого числа.