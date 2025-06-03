Вышел новый трейлер «Ведьмака 4» на Unreal Engine 5.6

Фархад

Ц4

Студия CD Projekt Red продемонстрировала потенциал движка Unreal Engine 5.6 в реальном времени на примере кинематографического трейлера будущего ААА-тайтла «Ведьмак 4».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В рамках презентации State of Unreal компания Epic Games показала впечатляющую техническую демонстрацию The Witcher 4. Демка демонстрирует новую главную героиню Цири в открытом мире с высоким уровнем детализации, монстрами и различными эффектами. Разработчики заявляют, что весь геймплей был снять на стандартную PS5 в 60 FPS с активной трассировкой лучей.



Демонстрация была разработана на базе Unreal Engine 5.6, который уже доступен разработчикам. Она нацелена на показ технических возможностей движка в масштабных открытых мирах с насыщенной анимацией и высокой детализацией. CDPR подтвердила переход на UE ещё в 2022 году после проблем с собственным движком при запуске Cyberpunk 2077. Но пока точная дата выхода The Witcher 4 с Цири вместо Геральта в главной роли остаётся неизвестной.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Лучшие игры с открытым миром
Remedy проведет закрытый тест шутера FBC: Firebreak. Как записаться?
Всё о GTA VI: сюжет, персонажи, локации, трейлеры, дата выпуска, на чём играть

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

GSmirnov
+607
GSmirnov
Прикольно. Есть демонстрация геймплея, автор данной статьи вставляет кинематографический трейлер и ссылку на ютуб. Зачем пыхтеть, вырезать часть геймплея из презентации, закинуть к себе в статью. И так сойдет.
Вчера в 19:44
#