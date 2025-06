Вышел новый трейлер «Ведьмака 4» на Unreal Engine 5.6

Студия CD Projekt Red продемонстрировала потенциал движка Unreal Engine 5.6 в реальном времени на примере кинематографического трейлера будущего ААА-тайтла «Ведьмак 4». Студия CD Projekt Red продемонстрировала потенциал движка Unreal Engine 5.6 в реальном времени на примере кинематографического трейлера будущего ААА-тайтла «Ведьмак 4». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В рамках презентации State of Unreal компания Epic Games показала впечатляющую техническую демонстрацию The Witcher 4 . Демка демонстрирует новую главную героиню Цири в открытом мире с высоким уровнем детализации, монстрами и различными эффектами. Разработчики заявляют, что весь геймплей был снять на стандартную PS5 в 60 FPS с активной трассировкой лучей.Демонстрация была разработана на базе Unreal Engine 5.6, который уже доступен разработчикам. Она нацелена на показ технических возможностей движка в масштабных открытых мирах с насыщенной анимацией и высокой детализацией. CDPR подтвердила переход на UE ещё в 2022 году после проблем с собственным движком при запуске Cyberpunk 2077. Но пока точная дата выхода The Witcher 4 с Цири вместо Геральта в главной роли остаётся неизвестной.