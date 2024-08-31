Вышел обновленный Galaxy A55, который перевернет рынок смартфонов

Компания Samsung показала уникальный смартфон, основанный на квантовых вычислениях. О нем пишет Gizmochina.



Согласно источнику, новинка получила название Galaxy Quantum5 и бренд характеризует её как «высокозащищенная версия Galaxy A55». Чтобы выпустить этот смартфон, Samsung сотрудничала с SK Telecom и ID Quantique; благодаря коллаборации родился чип безопасности Quantum 5.





Он использует квантовую физику для генерации случайных чисел, при этом, в отличие от традиционных генераторов, на его работу не могут повлиять внешние факторы. Чип выдает по-настоящему рандомные и непредсказуемые числа, которые потом используются для шифрования и дешифрования данных на смартфоне — биометрии, аккаунтов, паролей и так далее.Релиз стал еще одним шагом к бытовым квантовым вычислениям. По всем остальным параметрам и характеристикам Galaxy Quantim5 полностью соответствует обычному Galaxy A55. Он работает на Exynos 1480, имеет 8 / 128 Гб памяти, Super AMOLED-дисплей 6,6 дюйма со 120 Гц. Продается «квантовый смартфон» по цене 618 200 корейских вон, что составляет около $465 или 42 тысячи рублей. Сейчас девайс доступен только в Южной Корее.