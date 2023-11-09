Вышел обновленный Steam Deck OLED

Олег

Steam Deck


Компания Valve перевыпустила свою консоль Steam Deck. Новинка появилась на официальном сайте бренда.

Новая ревизия игровой консоли вышла без предварительных релизов и утечек. Теперь Steam Deck получила OLED-дисплей с поддержкой HDR и частотой обновления изображения 90 Гц. Диагональ увеличилась на 0,4 дюйма. Помимо этого, производитель протюнинговал процессор и беспроводные модули, а также пообещал до 12 часов автономности во время игры.

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Steam Deck

Новая версия доступна при выборе внутреннего хранилища 512 Гб либо 1 ТБ. Она поступит в продажу 15 ноября 2023 года в 21:00 МСК. 

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Источник:
Valve
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Комментарии

Mers
+4660
Mers
Класс) Надеюсь Вульва разовьет несколько направлений в портативках и сделает что-то чуть меньших размеров)
37 минут назад
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