Вышел обновленный Steam Deck OLED



Компания Valve перевыпустила свою консоль Steam Deck. Новинка появилась на официальном сайте бренда.



Новая ревизия игровой консоли вышла без предварительных релизов и утечек. Теперь Steam Deck получила OLED-дисплей с поддержкой HDR и частотой обновления изображения 90 Гц. Диагональ увеличилась на 0,4 дюйма. Помимо этого, производитель протюнинговал процессор и беспроводные модули, а также пообещал до 12 часов автономности во время игры.











Новая версия доступна при выборе внутреннего хранилища 512 Гб либо 1 ТБ. Она поступит в продажу 15 ноября 2023 года в 21:00 МСК. Новая версия доступна при выборе внутреннего хранилища 512 Гб либо 1 ТБ. Она поступит в продажу 15 ноября 2023 года в 21:00 МСК.