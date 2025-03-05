Вышел обновлённый Shazam с улучшенной синхронизацией со Spotify и Apple Music

Фархад
Shazam

Компания Apple выпустила крупное обновление Shazam — своего сервиса по поиску музыки, который она купила в 2018 году. В новой версии появилась возможность добавлять песни, отмеченные тегами извне приложения, в плейлист Shazam в Apple Music и Spotify.

«Синхронизация песен с Apple Music и Spotify стала еще удобнее. Теперь треки, найденные с помощью Siri, быстрых команд или функции распознавания музыки в «Пункте управления», будут включены в плейлист «Мои записи Shazam» в Apple Music и Spotify. Для этого активируйте «Синхронизацию песен» в настройках Shazam — и вся история распознанных треков появится в соответствующих приложениях. Чтобы плейлист обновился, вам, возможно, понадобиться повторно войти в Spotify. Чтобы сохранить найденные песни и получить к ним доступ на любом вашем устройстве, включите синхронизацию с iCloud в настройках Shazam», — из описания к обновлению Shazam 18.9.

Скачать последнюю версию Shazam можно бесплатно из App Store.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
App Store
Cсылки по теме:
Apple M3 Ultra — настоящий монстр производительности
Вышел новый Mac Studio с чипами M4 Max и M3 Ultra
Дождались! Apple выпустила новый MacBook Air с M4 в шикарном цвете Sky Blue

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также