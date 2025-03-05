Вышел обновлённый Shazam с улучшенной синхронизацией со Spotify и Apple Music

Компания Apple выпустила крупное обновление Shazam — своего сервиса по поиску музыки, который она купила в 2018 году. В новой версии появилась возможность добавлять песни, отмеченные тегами извне приложения, в плейлист Shazam в Apple Music и Spotify.
«Синхронизация песен с Apple Music и Spotify стала еще удобнее. Теперь треки, найденные с помощью Siri, быстрых команд или функции распознавания музыки в «Пункте управления», будут включены в плейлист «Мои записи Shazam» в Apple Music и Spotify. Для этого активируйте «Синхронизацию песен» в настройках Shazam — и вся история распознанных треков появится в соответствующих приложениях. Чтобы плейлист обновился, вам, возможно, понадобиться повторно войти в Spotify. Чтобы сохранить найденные песни и получить к ним доступ на любом вашем устройстве, включите синхронизацию с iCloud в настройках Shazam», — из описания к обновлению Shazam 18.9.
Скачать последнюю версию Shazam можно бесплатно из App Store.
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