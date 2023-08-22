Вышел Parallels Desktop 19 с поддержкой Touch ID и новым дизайном

Фото: 9to5Mac
Приложение для установки Windows на Mac Parallels Desktop обновилось до версии 19. Об этом пишет 9to5Mac.
Большой апдейт включает в себя три заметных нововведения:
Приложение для установки Windows на Mac Parallels Desktop обновилось до версии 19. Об этом пишет 9to5Mac.
Большой апдейт включает в себя три заметных нововведения:
- Поддержка Touch ID. Теперь пользователи Mac со встроенным сканером отпечатка пальца смогут входить в аккаунт эмулированной Windows с его помощью. Больше не потребуется вводить пароль: при входе в систему компьютер сам предложит воспользоваться Touch ID.
- Обновленный дизайн. Внешний вид приложения, иконки и интерфейса стал более свежим и современным, навигация стала проще. А еще появились встроенные диалоговые окна для упрощения установки новых виртуальных машин.
- Поддержка macOS Sonoma. Приложение Parallels 19 полностью переписали, чтобы обеспечить совместимость с будущей macOS.
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Помимо перечисленных выше апдейтов, Parallels 19 получил много мелких улучшений и исправлений. Например, для Mac c чипами Silicon были улучшено распознавание мультитач-жестов на трекпаде и управления с клавиатуры.