Вышел Parallels Desktop 19 с поддержкой Touch ID и новым дизайном

Фото: 9to5Mac



Приложение для установки Windows на Mac Parallels Desktop обновилось до версии 19. Об этом пишет 9to5Mac.



Большой апдейт включает в себя три заметных нововведения:

Поддержка Touch ID. Теперь пользователи Mac со встроенным сканером отпечатка пальца смогут входить в аккаунт эмулированной Windows с его помощью. Больше не потребуется вводить пароль: при входе в систему компьютер сам предложит воспользоваться Touch ID.

Обновленный дизайн. Внешний вид приложения, иконки и интерфейса стал более свежим и современным, навигация стала проще. А еще появились встроенные диалоговые окна для упрощения установки новых виртуальных машин.

Внешний вид приложения, иконки и интерфейса стал более свежим и современным, навигация стала проще. А еще появились встроенные диалоговые окна для упрощения установки новых виртуальных машин. Поддержка macOS Sonoma. Приложение Parallels 19 полностью переписали, чтобы обеспечить совместимость с будущей macOS. Приложение для установки Windows на Mac Parallels Desktop обновилось до версии 19. Об этом пишет 9to5Mac.Большой апдейт включает в себя три заметных нововведения:



Помимо перечисленных выше апдейтов, Parallels 19 получил много мелких улучшений и исправлений. Например, для Mac c чипами Silicon были улучшено распознавание мультитач-жестов на трекпаде и управления с клавиатуры.