Вышел Parallels Desktop 19 с поддержкой Touch ID и новым дизайном

Олег

Parallels

Фото: 9to5Mac

Приложение для установки Windows на Mac Parallels Desktop обновилось до версии 19. Об этом пишет 9to5Mac.

Большой апдейт включает в себя три заметных нововведения:
  • Поддержка Touch ID. Теперь пользователи Mac со встроенным сканером отпечатка пальца смогут входить в аккаунт эмулированной Windows с его помощью. Больше не потребуется вводить пароль: при входе в систему компьютер сам предложит воспользоваться Touch ID.
Parallels 19
  • Обновленный дизайн. Внешний вид приложения, иконки и интерфейса стал более свежим и современным, навигация стала проще. А еще появились встроенные диалоговые окна для упрощения установки новых виртуальных машин.
  • Поддержка macOS Sonoma. Приложение Parallels 19 полностью переписали, чтобы обеспечить совместимость с будущей macOS.
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Помимо перечисленных выше апдейтов, Parallels 19 получил много мелких улучшений и исправлений. Например, для Mac c чипами Silicon были улучшено распознавание мультитач-жестов на трекпаде и управления с клавиатуры. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+18
AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Россия не обслуживается. Есть где слямзить и наказать разработчиков за подлость?
Сегодня в 11:54
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+53
Егор AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Да, 6 лет покупал новую версию Parallels ежегодно, а теперь за подлость тоже их наказываю, засранцев))На appstorrent_ru даже быстрее, думаю, появится -- там сейчас 18.3.2 лежит...;)
2 часа назад в 12:55
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+195
Holldann
Кто-то работает с параллелом на маке с их чипом? Как полёт?
2 часа назад в 12:43
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