Вышел первый эмулятор Windows для iOS

Фархад
iOS

После нескольких отказов, компания Apple наконец-то разрешила разместить утилиту UTM SE в App Store. Она позволяет запускать классическое программное обеспечение и старые игры для Windows, Mac OS 9 и Linux на iPhone, iPad и Apple Vision Pro.

UTM SE позволяет создать виртуальную машину на базе x86, PPC и RISC-V. В самом эмуляторе нет предустановленных операционных систем, но с его помощью можно загрузить готовые виртуальные машины на Windows XP, Linux, Mac OS 9.2.1 и DOS.

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В описании UTM SE в App Store говорится, что этот эмулятор ПК позволяет запускать классическое программное обеспечение и старые игры. При этом он предлагает VGA-графику и терминал для текстовых операционных систем.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

tellurian
+1544
tellurian
Для чего и какой смысл?
Сегодня в 11:36
#
+78
sergey.sachkov tellurian
Ну, эт как Doom на калькуляторе. 😄
2 часа назад в 11:54
#
tellurian
+1544
tellurian sergey.sachkov
Для гиков и кулак делать нечего 😂
2 часа назад в 11:57
#
Dmitriy
+1050
Dmitriy
Эдак на айфон и хакинтош удастся поставить, и он наконец получит более полноценную ось :)))
час назад в 12:47
#