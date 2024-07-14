Вышел первый эмулятор Windows для iOS

После нескольких отказов, компания Apple наконец-то разрешила разместить утилиту UTM SE в App Store. Она позволяет запускать классическое программное обеспечение и старые игры для Windows, Mac OS 9 и Linux на iPhone, iPad и Apple Vision Pro.
UTM SE позволяет создать виртуальную машину на базе x86, PPC и RISC-V. В самом эмуляторе нет предустановленных операционных систем, но с его помощью можно загрузить готовые виртуальные машины на Windows XP, Linux, Mac OS 9.2.1 и DOS.
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В описании UTM SE в App Store говорится, что этот эмулятор ПК позволяет запускать классическое программное обеспечение и старые игры. При этом он предлагает VGA-графику и терминал для текстовых операционных систем.