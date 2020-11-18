Популярное приложения для редактирования изображений Pixelmator Pro обзавелось новой версией 2.0 с опережением графика. Появился совершенно новый дизайн для macOS Big Sur и нативная поддержка компьютеров Mac на базе чипа Apple M1.

Pixelmator 2.0

Новый дизайн включает упрощенный браузер эффектов, который упрощает их поиск и применение, а также появились новые компактные макеты боковых панелей и пресетов. Добавилась функция рабочий пространств, позволяющая пользователям настраивать внешний вид Pixelmator с помощью предустановок, оптимизированных для редактирования фотографий, иллюстраций и рисования.

Благодаря нативной поддержке новых компьютеров Mac на базе M1 от Apple, Pixelmator Pro 2.0 использует преимущества 16-ядерного процессора Neural Engine для ускоренного машинного обучения. Это позволяет таким функциям, как суперразрешение, которая интеллектуально увеличивает разрешение изображений с сохранением детализации, работать до 15 раз быстрее.



Механизм редактирования работает на платформе Metal, а это позволяет приложению в полной мере использовать преимущества унифицированной архитектуры памяти в чипе Apple M1. Также появилась новая иконка, которая теперь соответствует стилистике macOS Big Sur.

Pixelmator 2.0 — универсальное приложение, а это означает, что оно работает на компьютерах Mac с процессорами M1 или Intel. Стоимость редактора составляет 3 790 рублей в Mac App Store.


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