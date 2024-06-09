ПМЭФ 2024

Вышел POCO M6, который захотят буквально все

Олег

Фото: POCO


Компания Xiaomi представила бюджетную новинку под суббрендом POCO. Об этом пишет Gizmochina.

С самого первого запуска смартфоны POCO сразу полюбились покупателям — в том числе и российским — за сочетание достойных характеристик и очень приятной цены. Новый POCO M6 не исключение: за 129-149 долларов он угрожает стать любимчиком всех, кто любит получить в смартфоне много и дешево.

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Фото: POCO

Устройство выглядит очень стильно: актуальный дизайн с прямоугольными «рублеными» гранями дополняет слегка скругленный край заднего стекла — именно такой ход применила Apple в iPhone 15 Pro. Матрица диагональю 6,79 дюйма выполнена по технологии IPS, которая не утомляет зрение, и получила разрешение FullHD+. Фронталку на 13 Мп спрятали в аккуратный круглый вырез; здорово, что тут нет пресловутой «капли», которая за версту выдает дешевые смартфоны.

Внутри скрывается чипсет MTK Helio G91 Ultra, 6 / 8 Гб оперативки и 128 / 256 Гб накопитель eMMC 5.1. Аккумулятор на 5030 мАч поддерживает быструю зарядку до 33 Вт. Сзади есть 108 Мп камера и макрообъектив. Девайс из коробки работает на Android 14. В числе других плюшек: новейший Bluetooth 5.4, NFC, USB-С-порт, двойной SIM-слот и 3,5 мм миниджек. По текущему курсу ценники составляют примерно 11500 и 13300 рублей в зависимости от конфигурации памяти. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+228
Holldann
Не захотелось
Сегодня в 16:02
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Bor™
+628
Bor™
Не хочу поку
2 часа назад в 19:41
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