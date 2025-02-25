Вышел полноценный Adobe Photoshop для iPhone

Фархад

Adobe

Сегодня, 25 февраля, компания Adobe официально запустила новое приложение Photoshop для iPhone, которое позволяет редактировать и создавать контент на ходу прямо со смартфона.

Приложение включает в себя все основные инструменты Photoshop, которые были оптимизированы для мобильных устройств. Также в нём есть поддержка слоёв, маски, смешивание, стили и встроенные инструменты ИИ. Кроме того, Adobe встроила некоторые фичи Adobe Firefly, включая «генеративную заливку» и «генеративное расширение», а также интеграцию с ресурсами Adobe Stock, Adobe Lightroom и другими приложениями и службами Adobe.

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В российском App Store новое приложение Photoshop недоступно, но его можно скачать переключившись на другой регион. Также стоит помнить о подписки на все функции PS за $7,99 в месяц.
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Источник:
MacRumors
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