Вышел Redmi A3 — с экраном 90 Гц, бомбическим дизайном и дешевле 10 тысяч рублей

Олег

Redmi


Xiaomi представила свежий ультрабюджетник серии Redmi. О нем пишет Gizmochina.

Речь идет о Redmi A3 — предыдущие модели этой серии вышли в 2022 и 2023. Главной фишкой смартфона стал его дизайн: Xiaomi впервые не пожалела «премиальности» и сделала заднюю панель Redmi A3 очень похожей на Xiaomi 13 Ultra. Кроме того, устройство получило плоские грани, что тоже достаточно современный элемент.

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Что касается «железа», то смартфон работает на чипе MTK Helio G36 и оперативной памяти LPDDR4x. Из коробки пользователь получит свежий Android 13 с оболочкой MIUI 14. Дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1650х720 умеет обновлять изображение с частотой 90 Гц. Для зарядки предусмотрен порт USB-С, для безопасности — сканер отпечатка пальца, а для меломанов — "аудиоджек" 3,5 мм. 

Redmi A3

Смартфон будет продаваться в трех конфигурациях:
  • 3/64 Гб по цене $90 (около 8000 рублей)
  • 4/128 Гб по цене $100 (примерно 9000 рублей)
  • 6/128 Гб по цене $110 (около 10000 рублей).

Помимо вариантов памяти, можно выбрать один из трех цветов — Lake Blue, Midnight Black и Oilive Green. Задняя крышка зеленой версии стилизована под кожу, а две другие стеклянные. Новинка запущена в Индии и вскоре должна появиться в других странах. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

YABLOKOFON
+89
YABLOKOFON
G36 в 2024 здоровья погибшим, если там ещё и микро юсб то это вообще ))
Сегодня в 14:34
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