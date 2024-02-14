Вышел Redmi A3 — с экраном 90 Гц, бомбическим дизайном и дешевле 10 тысяч рублей



Xiaomi представила свежий ультрабюджетник серии Redmi. О нем пишет Gizmochina.



Речь идет о Redmi A3 — предыдущие модели этой серии вышли в 2022 и 2023. Главной фишкой смартфона стал его дизайн: Xiaomi впервые не пожалела «премиальности» и сделала заднюю панель Redmi A3 очень похожей на Xiaomi 13 Ultra. Кроме того, устройство получило плоские грани, что тоже достаточно современный элемент.







Что касается «железа», то смартфон работает на чипе MTK Helio G36 и оперативной памяти LPDDR4x. Из коробки пользователь получит свежий Android 13 с оболочкой MIUI 14. Дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1650х720 умеет обновлять изображение с частотой 90 Гц. Для зарядки предусмотрен порт USB-С, для безопасности — сканер отпечатка пальца, а для меломанов — "аудиоджек" 3,5 мм.







Смартфон будет продаваться в трех конфигурациях:

3/64 Гб по цене $90 (около 8000 рублей)

4/128 Гб по цене $100 (примерно 9000 рублей)

6/128 Гб по цене $110 (около 10000 рублей).

Помимо вариантов памяти, можно выбрать один из трех цветов — Lake Blue, Midnight Black и Oilive Green. Задняя крышка зеленой версии стилизована под кожу, а две другие стеклянные. Новинка запущена в Индии и вскоре должна появиться в других странах. Что касается «железа», то смартфон работает на чипе MTK Helio G36 и оперативной памяти LPDDR4x. Из коробки пользователь получит свежий Android 13 с оболочкой MIUI 14. Дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1650х720 умеет обновлять изображение с частотой 90 Гц. Для зарядки предусмотрен порт USB-С, для безопасности — сканер отпечатка пальца, а для меломанов — "аудиоджек" 3,5 мм.Смартфон будет продаваться в трех конфигурациях:Помимо вариантов памяти, можно выбрать один из трех цветов — Lake Blue, Midnight Black и Oilive Green. Задняя крышка зеленой версии стилизована под кожу, а две другие стеклянные. Новинка запущена в Индии и вскоре должна появиться в других странах.