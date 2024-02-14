Вышел Redmi A3 — с экраном 90 Гц, бомбическим дизайном и дешевле 10 тысяч рублей

Xiaomi представила свежий ультрабюджетник серии Redmi. О нем пишет Gizmochina.
Речь идет о Redmi A3 — предыдущие модели этой серии вышли в 2022 и 2023. Главной фишкой смартфона стал его дизайн: Xiaomi впервые не пожалела «премиальности» и сделала заднюю панель Redmi A3 очень похожей на Xiaomi 13 Ultra. Кроме того, устройство получило плоские грани, что тоже достаточно современный элемент.
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Что касается «железа», то смартфон работает на чипе MTK Helio G36 и оперативной памяти LPDDR4x. Из коробки пользователь получит свежий Android 13 с оболочкой MIUI 14. Дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1650х720 умеет обновлять изображение с частотой 90 Гц. Для зарядки предусмотрен порт USB-С, для безопасности — сканер отпечатка пальца, а для меломанов — "аудиоджек" 3,5 мм.
Смартфон будет продаваться в трех конфигурациях:
- 3/64 Гб по цене $90 (около 8000 рублей)
- 4/128 Гб по цене $100 (примерно 9000 рублей)
- 6/128 Гб по цене $110 (около 10000 рублей).
Помимо вариантов памяти, можно выбрать один из трех цветов — Lake Blue, Midnight Black и Oilive Green. Задняя крышка зеленой версии стилизована под кожу, а две другие стеклянные. Новинка запущена в Индии и вскоре должна появиться в других странах.