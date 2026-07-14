Вышел смартфон, которого боятся Apple, Google и Samsung

Китайская компания StepFun, созданная выходцами из Microsoft, представила смартфон StepX Neo. О нем написали в Gizmochina.Согласно источнику, это первый смартфон со встроенным ИИ. В отличие от других, он работает как автономный цифровой агент, способный выполнять сложные цепочки задач без постоянных подсказок. А главное — даже без интернета.Система работает на базе Step AOS и умного помощника Step Amoo. Устройству можно дать одно поручение на «человеческом» языке, и оно выполнит его полностью. Например, ИИ сам построит маршрут, забронирует билеты или выберет ресторан, ориентируясь на прошлые предпочтения владельца. Основная языковая модель встроена прямо в телефон, поэтому базовые функции доступны без интернета.StepX Neo отлично подходит для путешествий, так как на лету переводит разговоры, сообщения, дорожные знаки и меню на десятки языков без необходимости думать о роуминге. Система умеет распределять нагрузку: простые запросы обрабатываются на самом устройстве для экономии энергии, а сложные вычисления передаются на более мощный уровень. При этом компания заявляет, что личные данные пользователя защищены от самой нейросети, а любое действие помощника можно отменить одним нажатием. Дата релиза и стоимость новинки пока неизвестны.На текущий момент ни один смартфон Apple, Google, Samsung и других брендов не предлагает полностью автономный агент ИИ без интернета. Кажется, им стоит поторопиться.