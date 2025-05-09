Вышел Telegram 11.11 для iOS и Android. Полный список нововведений

Олег

Telegram


Команда Павла Дурова продолжает развивать Telegram и представила очередное большое обновление мессенджера. Нововведения заметные, а об их полезности судите сами:

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  • Маркетплейс. Теперь пользователи могут продавать и покупать «редкие» подарки с помощью встроенного маркетплейса. В нем встроена система перепродажи для коллекционных подарков — можно установить свою цену и ждать покупателя.
  • Сториз. Появилась возможность публиковать несколько историй за один раз. Видео длиннее 60 секунд теперь автоматически разбиваются на серию историй. Редактирование сториз стало удобнее и разнообразнее.
  • Автоперевод. Владельцы Telegram-каналов могут активировать автоматический перевод контента на разные языки для пользователей из других стран — он будет работать независимо от Premium-подписки. Пользователь зайдет в канал и сразу увидит посты на своем языке, ничего выбирать вручную не придется.
  • Бусты. Дуров уменьшил количество требуемых бустов для активации многих дополнительных «плюшек» в каналах. Теперь ими смогут воспользоваться даже небольшие каналы.

Скачать обновленное приложение можно уже сейчас в Apple App Store и Google Play Store, а также в виде APK с сайта Telegram. Версии для ПК обновятся позже. 

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Источник:
TG Info
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Комментарии

John Doe
+774
John Doe
Что-то больше нет у меня желания обновлять Telegram. Еще бы изловчиться, чтобы не обновлять его для macOS, но вынуждают: как только выходит новая версия, старая перестает показывать картинки. Никто не знает, как это обойти?
час назад в 15:00
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