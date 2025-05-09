Вышел Telegram 11.11 для iOS и Android. Полный список нововведений

Команда Павла Дурова продолжает развивать Telegram и представила очередное большое обновление мессенджера. Нововведения заметные, а об их полезности судите сами:
- Маркетплейс. Теперь пользователи могут продавать и покупать «редкие» подарки с помощью встроенного маркетплейса. В нем встроена система перепродажи для коллекционных подарков — можно установить свою цену и ждать покупателя.
- Сториз. Появилась возможность публиковать несколько историй за один раз. Видео длиннее 60 секунд теперь автоматически разбиваются на серию историй. Редактирование сториз стало удобнее и разнообразнее.
- Автоперевод. Владельцы Telegram-каналов могут активировать автоматический перевод контента на разные языки для пользователей из других стран — он будет работать независимо от Premium-подписки. Пользователь зайдет в канал и сразу увидит посты на своем языке, ничего выбирать вручную не придется.
- Бусты. Дуров уменьшил количество требуемых бустов для активации многих дополнительных «плюшек» в каналах. Теперь ими смогут воспользоваться даже небольшие каналы.
Скачать обновленное приложение можно уже сейчас в Apple App Store и Google Play Store, а также в виде APK с сайта Telegram. Версии для ПК обновятся позже.
Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides