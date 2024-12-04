Вышел Telegram 11.5. Есть кое-что новое

Команда разработчиков мессенджера Telegram выпустила большое обновление с номером версии 11.5. Вот все нововведения, которые в ней появились:
- Сториз. Теперь вы можете собирать коллажи из разных изображений и видео в историях. Максимум разрешается задействовать до 6 файлов за раз. Фрагменты можно перемещать, сортировать, заменять и удалять.
- Поиск по стикерам. Теперь он осуществляется с помощью ИИ, благодаря чему понимает сложные запросы с несколькими ключевыми словами. К сожалению, работает такой поиск лишь по официальным стикерпакам от Telegram, а в сторонних пользовательских — нет.
- Подпись к медиа. Теперь её можно переместить наверх либо вниз относительно прикрепленного медиафайла в режиме редактирования поста.
- Партнерские программы. Любой пользователь Telegram теперь может привлекать других людей в мини-приложения и за это зарабатывать звезды (внутреннюю валюту мессенджера, подробнее здесь и здесь) с помощью уникальной реферальной ссылки. Если человек зарегистрировался по такой ссылке в мини-аппе и совершил покупку за звезды, процент с неё получит пригласивший его пользователь.
- Запуск партнерки. Любой разработчик ботов или мини-аппов Telegram может запустить «звездную» реферальную программу и самостоятельно выбрать, какой процент будет отдавать распространителям реферальных ссылок. Также можно выбрать срок, в течение которого вознаграждение будет выплачиваться.