Вышел Telegram 11.5. Есть кое-что новое

Олег

Команда разработчиков мессенджера Telegram выпустила большое обновление с номером версии 11.5. Вот все нововведения, которые в ней появились:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

  • Сториз. Теперь вы можете собирать коллажи из разных изображений и видео в историях. Максимум разрешается задействовать до 6 файлов за раз. Фрагменты можно перемещать, сортировать, заменять и удалять.
  • Поиск по стикерам. Теперь он осуществляется с помощью ИИ, благодаря чему понимает сложные запросы с несколькими ключевыми словами. К сожалению, работает такой поиск лишь по официальным стикерпакам от Telegram, а в сторонних пользовательских — нет.
  • Подпись к медиа. Теперь её можно переместить наверх либо вниз относительно прикрепленного медиафайла в режиме редактирования поста.
  • Партнерские программы. Любой пользователь Telegram теперь может привлекать других людей в мини-приложения и за это зарабатывать звезды (внутреннюю валюту мессенджера, подробнее здесь и здесь) с помощью уникальной реферальной ссылки. Если человек зарегистрировался по такой ссылке в мини-аппе и совершил покупку за звезды, процент с неё получит пригласивший его пользователь.
  • Запуск партнерки. Любой разработчик ботов или мини-аппов Telegram может запустить «звездную» реферальную программу и самостоятельно выбрать, какой процент будет отдавать распространителям реферальных ссылок. Также можно выбрать срок, в течение которого вознаграждение будет выплачиваться.
Telegram 11.5 прямо сейчас уже доступен для скачивания в Apple App Store и Google Play Store, либо с официального сайта мессенджера. Настольные версии апдейта пока не выходили. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Telegram
Cсылки по теме:
Для покупки Telegram Premium и Stars теперь придется фотографировать паспорт
5 причин, почему Telegram — далеко не шедевр. Проблемы не исправляют, а только плодят новые
Мошенники воскресили крайне подлый способ развода женщин с детьми. Предупредите мам и бабушек!

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также