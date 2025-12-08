Вышел Telegram 12.2.2 с двумя долгожданными функциями

Команда разработчиков Telegram выпустила обновление 12.2.2 и добавила в него несколько изменений, которые давно напрашивались. Апдейт уже доступен в App Store и Google Play Store.
Второе изменение — ключи доступа. Теперь их можно использовать для входа в аккаунт без необходимости получать одноразовые коды по СМС или email. Функция доступна и на iOS, и на Android. Для пользователей в России рекомендуется добавить ключ доступа как можно скорее, так как СМС-коды авторизации могут не доходить из-за операторских ограничений.