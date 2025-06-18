Вышел трейлер балетного слэшера: «Царевна» от российской Watt Studio

Российская студия Watt Studio анонсировала уникальный проект — экшен-слэшер «Царевна», вдохновлённый славянским фольклором и сказками Пушкина.
Игроку предстоит взять на себя роль Царевны Лебедь — последней наследницы павшей династии, отправившейся в мистическое путешествие. Её ждут сражения с упырями, ведьмами, духами и морскими чудовищами, знакомыми по славянским мифам и пушкинским сказаниям. Геймплей строится на изящных, танцевальных движениях, превращающих бой в театральное зрелище.
Релиз «Царевны» запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК в Steam и её уже можно добавить в список желаемого.