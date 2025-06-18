Вышел трейлер балетного слэшера: «Царевна» от российской Watt Studio

Фархад



Российская студия Watt Studio анонсировала уникальный проект — экшен-слэшер «Царевна», вдохновлённый славянским фольклором и сказками Пушкина.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Главная особенность игры — хореографическая боевая система, созданная с участием балерины Большого театра Алёны Ковалёвой. Игра предложит балетно-боевую эстетику в антураже разрушенных волшебных миров.

Игроку предстоит взять на себя роль Царевны Лебедь — последней наследницы павшей династии, отправившейся в мистическое путешествие. Её ждут сражения с упырями, ведьмами, духами и морскими чудовищами, знакомыми по славянским мифам и пушкинским сказаниям. Геймплей строится на изящных, танцевальных движениях, превращающих бой в театральное зрелище.

Релиз «Царевны» запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК в Steam и её уже можно добавить в список желаемого.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Царевна
Cсылки по теме:
Лучшие шутеры от первого лица
CoD Black Ops 7, Final Fantasy, Cronos: что еще показали на Xbox Games Showcase 2025
22 факта об игре «Ведьмак 4», которые вы могли не знать

Рекомендации

Рекомендации

Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone
Google ищет сотрудника со знанием русского языка. Хочет вернуться в Россию, а тут уже ждут приставы
Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Den Seleznev
+3
Den Seleznev
Нормально)))
Вчера в 21:57
#