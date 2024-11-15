Вышел второй сезон «Укрытия» на Apple TV+

Фархад



Сегодня, 15 ноября, на стриминговом сервисе Apple TV+ состоялась премьера второго сезона «Укрытия» — адаптации постапокалиптических романов Хью Хоуи. Первый сезон закончился на реально великом клиффхэнгере, поэтому новые эпизоды мы ждали с нетерпением.

Сериал рассказывает историю «остатков» человечества — люди живут глубоко под землёй в специальных бункерах, предназначенных для защиты их от отравленного воздуха нашей планеты. Череда случайных обстоятельств подводит девушку-механика по имени Джульетта к раскрытию тайны, которая полностью перевернула её мировоззрение. Дальше спойлерить не будем.

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Главные роли исполнили Ребекка Фергюсон и Коммон. Если вы ещё не смотрели первый сезон — самое время наверстать упущенное. Новые серии будут выходить еженедельно на Apple TV+ и не только.
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Комментарии

kardigan
+3782
kardigan
Наконец-то.
час назад в 16:14
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