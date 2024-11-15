Вышел второй сезон «Укрытия» на Apple TV+







Сегодня, 15 ноября, на стриминговом сервисе Apple TV+ состоялась премьера второго сезона «Укрытия» — адаптации постапокалиптических романов Хью Хоуи. Первый сезон закончился на реально великом клиффхэнгере, поэтому новые эпизоды мы ждали с нетерпением.

Сегодня, 15 ноября, на стриминговом сервисе Apple TV+ состоялась премьера второго сезона «Укрытия» — адаптации постапокалиптических романов Хью Хоуи. Первый сезон закончился на реально великом клиффхэнгере, поэтому новые эпизоды мы ждали с нетерпением.

Сериал рассказывает историю «остатков» человечества — люди живут глубоко под землёй в специальных бункерах, предназначенных для защиты их от отравленного воздуха нашей планеты. Череда случайных обстоятельств подводит девушку-механика по имени Джульетта к раскрытию тайны, которая полностью перевернула её мировоззрение. Дальше спойлерить не будем. Сериал рассказывает историю «остатков» человечества — люди живут глубоко под землёй в специальных бункерах, предназначенных для защиты их от отравленного воздуха нашей планеты. Череда случайных обстоятельств подводит девушку-механика по имени Джульетта к раскрытию тайны, которая полностью перевернула её мировоззрение. Дальше спойлерить не будем. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Главные роли исполнили Ребекка Фергюсон и Коммон. Если вы ещё не смотрели первый сезон — самое время наверстать упущенное. Новые серии будут выходить еженедельно на Apple TV+ и не только.