В Steam появилась демо-версия Half-Life: Alyx от компании Valve. Она распространяется бесплатно в качестве затравки перед полноценным релизом этой игры.



Демка разделена на две части. В первой нужно исследовать один из переулков дома, где жила героиня Half-Life Аликс вместе со своим отцом, а во второй представлена лаборатория нового персонажа — Рассела.



Игровое издание IGN также опубликовало 13-минутный ролик, в котором показано прохождение первого уровня Half-Life: Alyx.







Этот уровень создан для того, чтобы пользователь освоился с управлением персонажем в виртуальной реальности. Вокруг Аликс очень много зомби, которых надо уничтожать, но они не могут нанести героине никакого вреда. Игрока знакомят с различными игровыми механиками, свойственными для VR-режима, в том числе перезарядке оружия. Аликс бросает в монстров канистры с топливо, а также использует специальную станцию для апгрейда пистолета — например, может установить на него более удобный прицел.



Примечательно, что героиня передвигается скачками в режиме телепорта, поэтому возможность полноценно изучить локацию не предоставлена. Плавный режим передвижения может вызывать у некоторых игроков головную боль и тошноту, поэтому он опционален и не включен по умолчанию.



Релиз Half-Life: Alyx запланирован на 23 марта. Valve утверждает, что эта игра — составная часть франшизы, и без её прохождения невозможно полностью проникнуться сюжетом Half-Life.







